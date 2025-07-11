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        Trabzon'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

        Trabzon'da, Pençe-Kilit Harekatı'nda bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kuran'ı Kerim okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:13 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:26
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        Trabzon'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu
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        Trabzon'da, Pençe-Kilit Harekatı'nda bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kuran'ı Kerim okundu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü'nce, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde akşam namazından sonra gerçekleşen programda, okunan Mevlid-i Şerif ve Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Programın ardından cami bahçesinde vatandaşlara aşure ve lokma ikram edildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmanın bir görev olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız elim olayda metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 kardeşimiz başta olmak üzere bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanet sadece bir toprak değil aynı zamanda bir şereftir. Onların hatırasını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak, millet olarak boynumuzun borcudur. Bugünkü Kur’an tilavetimiz ve aşure ikramımız da bu duygunun bir ifadesidir. Rabbim tüm şehitlerimizin makamını ali eylesin, ailelerine sabır, milletimize dirayet versin." ifadelerini kullandı.

        Programa, İl Müftüsü Selami Aydın da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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