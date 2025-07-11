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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 23:20 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:20
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması yaptı.

        Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Dinamo Tiflis ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek.

        Bu karşılaşma, taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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