Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Bu karşılaşma, taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Dinamo Tiflis ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması yaptı.

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