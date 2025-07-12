Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut konser verdi

        Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Turgut, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

        Festival kapsamında ayrıca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Büyük Aile Biz Güçlü Bir Aileyiz" konulu söyleşi, Haluk Ongan Sahnesi'nde "Mana İkliminden Damlalar" dinletisi ile Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde çocuklar için oyunlar ve yarışmalar düzenlendi, tiyatro oyunu sahnelendi.

        Festival, yarın konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto'dan taraftarlara mesaj
        Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto'dan taraftarlara mesaj
        Trabzonspor ilk hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kaldı
        Trabzonspor ilk hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kaldı
        Trabzonspor, Felip Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Felip Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Filipe Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imz...
        Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Filipe Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imz...
        Trabzonspor'da, genç kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollar ayrıldı
        Trabzonspor'da, genç kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollar ayrıldı