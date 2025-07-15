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        Trabzon ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

        Trabzon, Giresun ve Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:28
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        Trabzon ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
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        Trabzon, Giresun ve Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Samet Uslu'nun Akçaabat ilçesine bağlı Salacık Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edilen törende, Vali Yıldırım şehit ailesine taziyede bulundu.

        Yıldırım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

        15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyen Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Onlar nasıl bu millete silah çekebilirler, bomba atabilirler, bu milletin karşısına tankla çıkabilirler, hatta tankla bu milleti ezebilirler. Bunu anlamak, düşünmek, beklemek mümkün değildi. Demek ki her zaman içeride satın alınmış, başkalarına hizmet eden birileri mutlaka bulunuyor. Bizim görevimizde bunlara karşı uyanık olmak, bunları zamanında tespit etmektir. Bizlerde her zaman vatan, millet, bayrak, ezan sevgisini ayakta tutabilmek için elimizden gelen her şeyi hep birlikte yapmak mecburiyetindeyiz."

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        -Giresun

        Giresun'daki etkinlikler kapsamında 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal anıldı.

        Tirebolu ilçesine bağlı Karadere köyünde, Kefal'in kabrinin bulunduğu aile kabristanlığında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

        Anma programına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Hacı Miktad Cami'nde öğle namazının ardından şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        - Rize

        Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında 15 Temmuz şehidi Şuayip Seferoğlu'nun kabri ziyaret edildi.

        Şehit Seferoğlu'nun aile kabristanlığında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Naci Çakmakçı şehitler için dua etti.

        Kabir ziyaretine şehidin annesi Sefure Seferoğlu ve eşi Yıldız Seferoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Öztürk, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Güngör, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, ile vatandaşlar katıldı.

        Ziyaretin ardından Şeyh Camisi'nde öğle namazına müteakip şehitler için mevlit okutuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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