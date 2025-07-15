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        Zağnos Vadisi Macera Parkı açıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Zağnos Vadisi Macera Parkı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:29
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        Zağnos Vadisi Macera Parkı açıldı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Zağnos Vadisi Macera Parkı hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülbahar Hatun Mahallesi'ndeki vadi içerisinde yer alan macera parkının ziyaretçilerini ağırlamaya başladığı belirtildi.

        Parkta çocukların vakit geçirebileceği atlı karınca, kazı ve örgü ağ oyun alanları ile macera parkuru ve zipline hattının yer aldığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirebilecekleri parkın hayırlı olmasını temenni etti.

        Genç, çocukların ve gençlerin yaşadıkları şehirde kaliteli vakit geçirmesini önemsediklerini belirterek, "Bu doğrultuda alternatifler oluşturmak için yoğun gayret ortaya koyuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz bu proje Trabzon'umuzda aynı zamanda istihdam alanında da katkı sunacak. Yine şehrimizin yükselen trendi turizmi, yaptığımız çalışmalarla ileriye taşımaya devam edeceğiz. Çocuklara, gençlere, ziyaretçilere ve bütün hemşerilerimize keyifli bir yaz diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Genç, Zağnos Vadisi Macera Parkı'nın 18 Temmuz'a kadar tüm çocuklara ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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