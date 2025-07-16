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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:14 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:21
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı.

        Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Miraç Aslantürk, İsrail'in saldırılarını lanetleyerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz biliyoruz ki İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Süveyda'ya attığı bombalar, gözümüzün içine baka baka Türkiye'yi hedef aldıklarını gösteriyor. Bunun için elimizde fiziki veri aramamıza gerek yok. İsrail'in bugüne kadar yaptığı her açıklama, attığı her adım, kurduğu her cümle zaten bunu haykırmaktadır. Artık uyumaya, görmezden gelmeye, sessiz kalmaya hakkımız yok."

        Filistin'in ümmetin davası olduğunu belirten Aslantürk, sokaklarda, meydanlarda, sosyal medyada, dualarda, ticarette, alışverişte, hayatın her alanında Kudüs için bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

        Aslantürk, Kudüs davasına sahip çıkacak nesiller yetiştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu Kudüs kuşağı yalnızca slogan atan değil, Kudüs'ü bilen, Filistin'in tarihini bilen, düşmanını tanıyan, onurlu bir direniş bilinciyle boykotu öğrenen bir kuşak olacaktır. Bu kuşak, düşmanın yalnızca yiyeceğini, içeceğini, markasını değil, düşmanın sistemini, propagandasını, kültür dayatmasını da boykot edecek bilinçte olmalıdır. Her şeyini boykot etmeli, buna müzikte, kültürde, dilde, kıyafette, dijital dünyada da direniş eklemelidir."

        Grup üyeleri yapılan duanın ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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