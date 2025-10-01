Sağlıklı ve başarılı çocuklar için beslenmeye dikkat edilmesi tavsiyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Merve Kişioğlu, "Yeterli ve dengeli beslenen bir çocuk okulda hem daha aktif rol oynar hem de okul başarısı daha iyi olur. Ayrıca yeterli ve dengeli beslenen bir çocuk daha güzel büyür, aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarından da kaçınmış olur." dedi.

Kişioğlu, AA muhabirine, okulların açılmasıyla çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmeye başlandığını söyledi.

Enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıkları önlemek adına birinci önerilerinin çocukların el hijyeninin sağlanması olduğunu belirten Kişioğlu, hasta çocuğun birkaç gün evde dinlendirilmesinin hem çocuğun hastalığı kolay atlatmasını hem de diğer çocuklara bulaştırmasını önleyeceğini ifade etti.

Kişioğlu, çocuklarda beslenmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklar vakitlerinin büyük oranını okulda geçirmekte. Sabah erken kalkmakta ve akşama kadar okulda olmakta. Teneffüs saatlerinde de ip atlayarak, top oynayarak aktif rol oynamakta. O yüzden bu da onların enerji harcamasında büyük oranda artışa sebep olmakta." diye konuştu.

Çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunabilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmelerinin önemli olduğuna işaret eden Kişioğlu, "Yeterli beslenmeyen bir çocuk okulda dikkat eksikliği, algıda azalma, konsantrasyon bozukluğu yaşar. Bu da okul başarısında düşmeye sebep olmakta." ifadesini kullandı. - "Çocukluk çağında düzenli beslenme alışkanlığının kazanılmasını istiyoruz" Kişioğlu, çocukların okula kahvaltı yaptırılarak gönderilmesinin önemli olduğunu, beslenme çantalarının da özenle hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Fast food tüketiminin minimuma indirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kişioğlu, "Çocukluk çağında düzenli beslenme alışkanlığının kazanılmasını istiyoruz. Ailelerin de bunu 'asla yapma', 'etme' şeklinde uyarılardan ziyade neden izin vermediğine yönelik çocuğu bilgilendirmesi, bilinçlendirmesi onun da sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasına katkı sağlayacaktır." dedi. Kişioğlu, yeterli ve dengeli beslenmenin katkılarına dikkati çekerek, "Yeterli ve dengeli beslenen bir çocuk okulda hem daha aktif rol oynar hem de okul başarısı daha iyi olur. Ayrıca yeterli ve dengeli beslenen bir çocuk daha güzel büyür, aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarından da kaçınmış olur." diye konuştu.