        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satılıyor

        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:40
        Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100, tirsinin 200, mezgit, alabalık ve somonun 250, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

        Balıkçı Çetin Kavzoğlu, AA muhabirine, bu yıl hamsi sezonunun erken açıldığını ve bolca avlanabildiği için fiyatların uygun olduğunu söyledi.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle fiyatların daha da azalabileceğini belirten Kavzoğlu, "Palamut olmadığından bu sene erken hamsi avcılığına başlandı. Bu süre içerisinde tabii hamsi revaçta şu an." dedi.

        Kavzoğlu, hamsinin genellikle Trabzon ve Giresun açıklarında avlandığına değinerek, şöyle devam etti:

        "Hamsi yerli buranın öz ve yerli hamsisi. Şimdi vatandaş palamuttan başlayarak sezonun açılmasına alıştı. Bu sezon palamudun olmayışından dolayı artık hamsi avcılığına başlandı. Hamsi erken başladı ama gayet güzel ve lezzetli. Havalar soğumaya başladığında daha da lezzetli olacak. İnşallah böyle devam eder."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

