Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı

        Trabzon'da Yıldız Holding İslami Eserler Koleksiyonu'na ait eserlerin yer aldığı "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:55 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da Yıldız Holding İslami Eserler Koleksiyonu'na ait eserlerin yer aldığı "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ercan Öter, hat sanatının Türk kültüründe önemli yere sahip olduğunu söyledi.

        Hattatlığın bir ibadet dürtüsüyle yapıldığını dile getiren Öter, "İslam dünyasında güzel bir söz vardır; 'Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu ama İstanbul'da yazıldı.' Bu, hat sanatının Osmanlı'da ne kadar geliştiğini gözler önüne seren önemli bir sözdür." dedi.

        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın ise Trabzon'un tarihi geçmişine değinerek, "4 bin yıllık tarihiyle Roma ve Bizans dönemlerini yaşamış, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu kadim bir kültür başkentidir." diye konuştu.

        Kentin tarihi ve kültürel açıdan büyük zenginliğe sahip olduğunu dile getiren Taşkın, Yıldız Holding olarak ülkeye sağladıkları ekonomik katkıların yanı sıra kültürel mirasa da sahip çıktıklarını ifade etti.

        - "Eserlerimizi sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz"

        Taşkın, sanatsal faaliyetlerle sosyal fayda sağlamaya önem verdiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

        "Bu şiarla ve Sayın Murat Ülker Bey'in özel gayretiyle, geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide eserlerini içeren ve ne mutlu bize ki yaklaşık 2 bin esere ulaşan Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nu Çamlıca Kampüsü'müzde İstanbul'da tüm sanatseverlerle sürekli sergiyle buluşturuyoruz. Bununla yetinmeyerek sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla eserlerimizi sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz."

        İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan hüsn-i hat eserlerini daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa'da sanatseverlerin beğenisine sunduklarını vurgulayan Taşkın, "Bugün Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergimizi böylesi tarihi zenginlikle yoğrulmuş Trabzon'umuzda açarak Yıldız Holding'in kültür mirasını ulaştırdığımız kitleyi genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

        Taşkın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için yapılan görüşmelere değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Birleşmiş Milletler nezdinde adeta dünyanın belki de en büyük soykırımlarına sahne olan Gazze'de akan kanın ve soykırımın durdurulması için yapılan barış görüşmelerinin inşallah bir an önce ateşkes ve barışla sonuçlanmasını, Gazze'deki kardeşlerimizin huzur bulmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

        - "Sergideki eserler, tarihin, inancın ve kültürel mirasın sessiz tanıkları"

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu da sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Sergideki eserlerin sadece birer sanat objesi değil, aynı zamanda tarihin, inancın ve kültürel mirasın sessiz tanıkları olduğunu anlatan İskenderoğlu, "Serginin her karesi, binlerce yıldır süregelen yazı geleneğinin inceliklerini, ustaların zarafetini ve hat sanatındaki ruhani derinliği gözler önüne serecektir. Sanatın bizleri ortak değerlerde buluşturan bir köprü olduğuna inanıyoruz. Bu köprü sayesinde hem geçmişin mirasını hem de geleceğin ufkunu birlikte görebiliyoruz." dedi.

        Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu ise Hattat Hafız Osman Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sultan 2. Mahmud, Sultan 3. Ahmed, Trabzon Maçka doğumlu Aziz Rifai Efendi'nin eserlerinin yer aldığı sergide 24 hattata ait 41 eserin bulunduğunu bildirdi.

        Göncüoğlu, Hasan Çelebi, Trabzon Çaykaralı Mehmed Özçay, Ferhat Kurlu ve Ali Toy gibi isimlerin de eserlerinin yer aldığı serginin 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Trabzon'da hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satılıyor
        Trabzon'da hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satılıyor
        Sağlıklı ve başarılı çocuklar için beslenmeye dikkat edilmesi tavsiyesi
        Sağlıklı ve başarılı çocuklar için beslenmeye dikkat edilmesi tavsiyesi
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike; 'çiftçi akciğeri' kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike; 'çiftçi akciğeri' kronikleşebilir
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (3)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (3)
        GÜNCELLEME - Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı...
        GÜNCELLEME - Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı...
        Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şek...
        Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şek...