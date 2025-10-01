Trabzon'da "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı

Trabzon'da Yıldız Holding İslami Eserler Koleksiyonu'na ait eserlerin yer aldığı "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ercan Öter, hat sanatının Türk kültüründe önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Hattatlığın bir ibadet dürtüsüyle yapıldığını dile getiren Öter, "İslam dünyasında güzel bir söz vardır; 'Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu ama İstanbul'da yazıldı.' Bu, hat sanatının Osmanlı'da ne kadar geliştiğini gözler önüne seren önemli bir sözdür." dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın ise Trabzon'un tarihi geçmişine değinerek, "4 bin yıllık tarihiyle Roma ve Bizans dönemlerini yaşamış, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu kadim bir kültür başkentidir." diye konuştu.

Kentin tarihi ve kültürel açıdan büyük zenginliğe sahip olduğunu dile getiren Taşkın, Yıldız Holding olarak ülkeye sağladıkları ekonomik katkıların yanı sıra kültürel mirasa da sahip çıktıklarını ifade etti. - "Eserlerimizi sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz" Taşkın, sanatsal faaliyetlerle sosyal fayda sağlamaya önem verdiklerini belirterek, şunları dile getirdi: "Bu şiarla ve Sayın Murat Ülker Bey'in özel gayretiyle, geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide eserlerini içeren ve ne mutlu bize ki yaklaşık 2 bin esere ulaşan Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nu Çamlıca Kampüsü'müzde İstanbul'da tüm sanatseverlerle sürekli sergiyle buluşturuyoruz. Bununla yetinmeyerek sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla eserlerimizi sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz." İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan hüsn-i hat eserlerini daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa'da sanatseverlerin beğenisine sunduklarını vurgulayan Taşkın, "Bugün Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergimizi böylesi tarihi zenginlikle yoğrulmuş Trabzon'umuzda açarak Yıldız Holding'in kültür mirasını ulaştırdığımız kitleyi genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Taşkın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için yapılan görüşmelere değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Birleşmiş Milletler nezdinde adeta dünyanın belki de en büyük soykırımlarına sahne olan Gazze'de akan kanın ve soykırımın durdurulması için yapılan barış görüşmelerinin inşallah bir an önce ateşkes ve barışla sonuçlanmasını, Gazze'deki kardeşlerimizin huzur bulmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." - "Sergideki eserler, tarihin, inancın ve kültürel mirasın sessiz tanıkları" Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu da sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Sergideki eserlerin sadece birer sanat objesi değil, aynı zamanda tarihin, inancın ve kültürel mirasın sessiz tanıkları olduğunu anlatan İskenderoğlu, "Serginin her karesi, binlerce yıldır süregelen yazı geleneğinin inceliklerini, ustaların zarafetini ve hat sanatındaki ruhani derinliği gözler önüne serecektir. Sanatın bizleri ortak değerlerde buluşturan bir köprü olduğuna inanıyoruz. Bu köprü sayesinde hem geçmişin mirasını hem de geleceğin ufkunu birlikte görebiliyoruz." dedi.