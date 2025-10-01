Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Denetimli serbestlik yükümlülerinin ürünleri Umut Atölyesi'nde sergilendi

        Trabzon'da denetimli serbestlik yükümlülerince yapılan ürünlerin sergileneceği Umut Atölyesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:40
        Denetimli serbestlik yükümlülerinin ürünleri Umut Atölyesi'nde sergilendi
        Trabzon'da denetimli serbestlik yükümlülerince yapılan ürünlerin sergileneceği Umut Atölyesi açıldı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan kurslarda eğitim alan denetimli serbestlik yükümlülerinin filografi, tezhip, yağlı boya ve rölyef tekniği kullanarak yaptıkları ürünlerin bulunduğu sergi, Avrasya Pazarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Erkcan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, eski yükümlülerin meslek edinmeleri, toplumla yeniden bütünleştirerek istihdama katkı sağlamaları için anlamlı bir çalışma yapıldığını söyledi.

        Erkcan, atölyeye katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "İnşallah hayırlı uğurlu olur. Sürekli hayatlarına bir katkı olmasını temenni ediyorum. Hayatlarını bundan sonraki kısımlarının tatlı bir anıyla devam etmesini temenni ediyorum. Atölyemizin açılışında katkıda bulunan paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açılışa, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba, koruma kurulu üyeleri ve yükümlüler yer aldı.

