Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da su ürünleri denetimleri devam ediyor

        Trabzon'da yıl içerisinde su ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 bin 956 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:34 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da su ürünleri denetimleri devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da yıl içerisinde su ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 bin 956 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, balıkların karaya çıkış noktaları, balık satış yerleri ve yol güzergahlarında gerçekleştirilen denetimlerde yasal boy limitleri, avlanma yasakları ve tür uygunluklarının kontrol edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Vakfıkebir ilçesindeki balık nakil güzergahında yapılan denetimde, il dışından nakli yapılan yasal boy limitleri altındaki istavrite el konulduğu ve idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, balıkçılığın sürdürülebilirliği ve su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimler yapıldığını belirtti.

        Kaplan, denetimlerle hedeflerinin vatandaşların güvenle tüketebilecekleri su ürünlerine ulaşabilmesi ve balıkçıların emeğinin korunması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda ilimizde belirlenen 9 adet yol güzergahı noktasında 2025 yılı içerisinde toplamda 120 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda nakil güzergahlarında yapılan denetimler sonucunda toplamda 135 bin 956 lira idari yaptırım cezası uygulandı."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        "Trabzon Bilim Festivali" başladı
        "Trabzon Bilim Festivali" başladı
        Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas: Takım olma yolunda büyük yol katettik
        Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas: Takım olma yolunda büyük yol katettik
        Trabzonspor, kuvvet çalıştı
        Trabzonspor, kuvvet çalıştı
        Artvin Valisi Ergün'den Doğu Karadeniz'de yeniden görülebilecek insansız de...
        Artvin Valisi Ergün'den Doğu Karadeniz'de yeniden görülebilecek insansız de...
        Vadiler arasındaki "Uçarsu Şelalesi" alternatif turizm rotası olmaya hazırl...
        Vadiler arasındaki "Uçarsu Şelalesi" alternatif turizm rotası olmaya hazırl...
        Trabzonsporlu Havvanur Kethüda, Avrupa'nın zirvesinde
        Trabzonsporlu Havvanur Kethüda, Avrupa'nın zirvesinde