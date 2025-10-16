Milli boksör Havvanur Kethüda Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti
Çekya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Kethüda, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili kulübün sporcusu Kethüda, ziyarette Genel Sekreter Sami Karaman ve Genel Sayman Derviş Köz ile bir araya geldi.
Milli sporcuya, Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz ve antrenör Muhammet Çat da eşlik etti.
Karaman ve Köz, sporcuyu uluslararası arenada göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı tebrik ederek, çiçek sundu.
