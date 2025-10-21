Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde, 6 gün önce denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u arama çalışmaları sürüyor.

        Giriş: 21.10.2025 - 17:51 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:51
        Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi
        112 Acil Çağrı Merkezi'ne 16 Ekim'de yapılan ihbarda, balık avlarken kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un (39) bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, ilçe merkezi açıklarında devam edildi.

        Deniz, hava ve karadan sürdürülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan personel katıldı.

