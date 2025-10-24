Habertürk
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satıldı

        Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:37
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

        Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100, istavrit 150, mezgit 200, alabalık 250, somon 300, levrek ve çipura ise 450 liradan satıldı.

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, hamsinin bol olduğu bir sezon geçirdiklerini söyledi.

        Satışların iyi olduğunu belirten Çoğalmış, "İşler güzel gidiyor, vatandaş memnun, biz de memnunuz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

