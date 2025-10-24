Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satıldı

Satışların iyi olduğunu belirten Çoğalmış, "İşler güzel gidiyor, vatandaş memnun, biz de memnunuz." dedi.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, hamsinin bol olduğu bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100, istavrit 150, mezgit 200, alabalık 250, somon 300, levrek ve çipura ise 450 liradan satıldı.

