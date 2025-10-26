Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek art arda 131 hafta sonra 4 maç kazananTrabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde iç sahada özellikle bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek art arda 131 hafta sonra 4 maç kazananTrabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde iç sahada özellikle bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

        Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 23 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyi takımların başında geldi.

        Trabzonspor, iç sahada 2,33 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

        Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com. Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 2-0 yenerken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Sahasında 10 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 2 gol gördü.

        -Tekke yönetimindeki iç saha maçları

        Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 11 lig karşılaşmasına çıktı.

        Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak rakiplerine sadece 1 kez 3 puan verdi.

        - Son 11 maçta iç sahadaki tek yenilgi Galatasaray'a

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

        Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile sahasından ayrılmıştı.

        Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 169 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

        - İç saha galibiyetleriyle kupada finale yükseldi

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

        Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

        Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor - ikas Eyüpspor: 2-0
        Trabzonspor - ikas Eyüpspor: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor Kulübü 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Trabzonspor Kulübü 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        CANLI YAYIN DUYURUSU
        CANLI YAYIN DUYURUSU