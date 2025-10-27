Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
Ligde geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, büyük galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere oynadığı 4 maçı kazanamadı.
- Tekke yönetimindeki büyük maçlar
Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.
Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.
Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.
Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
- Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük takımlara karşı
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.
Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 21 lig karşılaşmasında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanlarda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a kendi evinde 2-0 yenildi.
- Galatasaray ile 3. kez karşılaşacak
Trabzonspor, Tekke yönetiminde Galatasaray ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak.
Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılara geçen sezon ligde sahasında 2-0, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-0 mağlup olarak galip gelemedi.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda gol atamazken kalesinde 5 gol gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.