        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, loca satışında dolandırıcılığa karşı taraftarını uyardı

        Trabzonspor Kulübü, yöneticilerin adını ve fotoğraflarını kullanarak telefonla loca satışı yaptığını söyleyen ve para talep edenlere karşı taraftarlarını uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:01 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:01
        Trabzonspor, loca satışında dolandırıcılığa karşı taraftarını uyardı
        Trabzonspor Kulübü, yöneticilerin adını ve fotoğraflarını kullanarak telefonla loca satışı yaptığını söyleyen ve para talep edenlere karşı taraftarlarını uyardı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, telefonla loca satışının kesinlikle olmadığına işaret edildi.

        Açıklamada, kulübün adını ve yöneticilerin fotoğraflarını kullanarak, telefon yoluyla loca satışı yapıldığı ve taraftarlardan para talep edildiği yönünde ihbarlar geldiği ifade edildi.

        Olayla ilgili yöneticilerin isimlerini kullanan kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Başkanımız Ertuğrul Doğan ile Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın yapay zeka ile oluşturulmuş ses kayıtları ve yönetim kurulu üyelerimizin fotoğrafları kullanılarak loca satışı adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Bir kez daha önemle vurgulamak isteriz ki kulübümüz hiçbir şekilde telefonla, bireysel aramalarla veya mesaj yoluyla loca satışı gerçekleştirmemektedir. Taraftarlarımızdan, kendilerini yönetim kurulu üyemiz ya da kulübümüzle bağlantılı kişi olarak tanıtarak iletişime geçen hiçbir kişiye itibar etmemelerini ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

