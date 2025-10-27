Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

        Trabzon'un Arsin ilçesinde 12 gün önce denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 19:38 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:38
        Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
        Trabzon'un Arsin ilçesinde 12 gün önce denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, 16 Ekim'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Gürsoy'u arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 64 personelle birlikte 13 araç, 8 bot, 1 gemi, 1 sonar cihazı, 2 dron, 3 YTS ve 3 ROV cihazı yer almaktadır. 27 Ekim 2025 tarihi itibarıyla aramalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 dalgıç personel, 4 görüntüleme cihazı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 1 insansız hava aracı görev almaya başlamıştır. Kayıp vatandaşımızın bulunması için arama kurtarma çalışmaları, ilgili tüm kurumların koordinesinde kesintisiz devam etmektedir."

        

