Trabzon'da 44 sanatçının hazırladığı "Cumhuriyet'in Renkleri" isimli sergi açıldı

Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 44 sanatçının eserlerinden oluşan "Cumhuriyet'in Renkleri" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğince bu yıl 13'üncüsü hazırlanan karma resim sergisi Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vali Yardımcısı Ercan Öter, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Genç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet gibi kıymetli bir mirasa Trabzon'un her zaman olduğu gibi bugün de sahip çıktığını belirterek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değindi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile bütün şehitleri rahmet ve minnetle anan Genç, "Mekanları cennet olsun. Cumhuriyet haftamız boyunca etkinliklerimizi büyük bir coşkuyla sürdürüyoruz. Trabzon, her zaman olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet'ine sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir şehir olma iradesini güçlü şekilde ortaya koyacaktır." dedi.