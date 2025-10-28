Trabzon Boztepe'de "Kule 61 Projesi" hayata geçirilecek

Trabzon'u kuşbakışı görmek isteyenlerin uğrak noktası Boztepe'de 7 bin 478 metrekarede inşa edilecek "Kule 61 Projesi"nin yapımına gelecek yıl başlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Kule AŞ işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, radyo, televizyon ve GSM operatör vericilerinin bir araya toplanacağı kulede, müze, restoran, seyir katı ve açık teras gibi bölümler de yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ziyaretçiler için şehri daha cazip hale getirebilmek adına yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Bu yönde çeşitli projeler ürettiklerini belirten Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle söz konusu projelerin startını bu yıl verdiklerini ifade etti.

Genç, Boztepe'deki "Kule 61 Projesi"nin de bunlardan biri olduğunu anlatarak, "Boztepe'miz bizim temaşa güzelliği en nadide noktalarımızdan bir tanesi ve burayı daha güzel kılmak adına projeler geliştirdik. Orada birçok vericilerimiz var. Radyo istasyonları, antenler var. Tabii ki onlar kamu hizmeti görüyor ama bir anlamda da görüntü kirliliği oluşturuyor." dedi.