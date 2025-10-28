Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:35 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:35
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Genç, mesajında, Cumhuriyet'in destansı bir mücadele sonucunda kurulduğunu belirterek, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele olan Kurtuluş Savaşı sonrasında, millet olarak kazanılan büyük zaferin Cumhuriyet yönetimiyle taçlandırışımızın 102. yılını gururla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet'in, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde gösterdiği azmin, inancın ve bağımsızlık kararlılığının en değerli eseri olduğunu vurgulayan Genç, "Milletimizin kendi geleceğini tayin ettiği, eşit yurttaşlık ilkesinin teminat altına alındığı en büyük kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç, Cumhuriyet'i korumanın ve yüceltmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu sorumluluğun bilinciyle, tam bağımsız Türkiye idealinden asla vazgeçmeden, ülkemizi her alanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin ve değerli hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

