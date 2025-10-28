Habertürk
        Of'ta 3. geleneksel Bisiklet Şöleni yapıldı

        Of'ta 3. geleneksel Bisiklet Şöleni yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. Bisiklet Şöleni düzenlendi.

        Giriş: 28.10.2025 - 20:17 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:17
        Of'ta 3. geleneksel Bisiklet Şöleni yapıldı
        Trabzon'un Of ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. Bisiklet Şöleni düzenlendi.

        İlçe Kaymakamlığı ve Of Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce organize edilen bisiklet şöleni, TOKİ Konutları önünden başladı.

        Kaymakamlık önünde sona eren programa İlçe Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Albay Olcay Hülür, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal ve protokol üyeleri katıldı.

        Düzenlenen ödül töreninin ardından çekilen kura sonucu 3 katılımcıya bisiklet hediye edildi.

        Törende konuşan Akça, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek ilçe halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

