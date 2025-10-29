Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Gümüşhane, Artvin ve Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Trabzon'daki etkinlikler, Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Hava muhalefeti nedeniyle Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük bir kurtuluş mücadelesi verildiğini söyledi.

Türk milletinin, Cumhuriyet'in ilanıyla emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam ettiğini dile getiren Vali Yıldırım, "Bugün de 29 Ekim 1923 yılında tüm dünyaya ilan edilen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundaki heyecan ve gururu aynı ruh ve hissiyatla 102. yılında yeniden idrak etmekte ve bu sevinci milletçe hep birlikte yaşamaktayız." dedi.

Büyükşehir Belediyesi bando takımının konser verdiği törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. - Ordu Ordu'daki kutlama programı, Vali Muammer Erol'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Havanın yağışlı olması dolayısıyla Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Muammer Erol, yaptığı konuşmada, Ordu'nun, Cumhuriyet'in ışığında büyümeye ve ülkeye değer katmaya devam ettiğini belirterek, "Bizler, bu kadim şehrin evlatları olarak, Cumhuriyet'in değerlerine bağlılıkla, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti. Tören geçişiyle sona eren programa, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Garnizon Komutanı Tabip Albay Serkan Öcmenler ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır da katıldı.

- Giresun Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, yağış dolayısıyla 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama programı, öğrenciler, askerler ve halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından sona erdi. Programa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - Bayburt Bayburt'ta, Vali Mustafa Eldivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Vali Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Abdullah Hakan Kasım, halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içinde olduklarını belirten Eldivan, "İnsanlık tarihi boyunca nice devletler kurulmuş, nice devletler tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Ancak Türk milleti köklü devlet geleneği, iman dolu yüreği ve sarsılmaz birlik, beraberlik anlayışıyla varlığını her dönemde korumuş, hür ve bağımsız yaşama idealinden asla taviz vermemiştir." dedi. Törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiirler okundu. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando ekiplerinin de gösteri yaptığı kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı. - Gümüşhane Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Aydın Baruş tebrikleri kabul etti. Tebrik kabulünde, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Garnizon Komutanı Albay Engin Kara, İl Jandarma Komutanı Bilal Sarıdoğan, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, kurum yöneticileri ile öğrenciler hazır bulundu. Bu arada, Yenişehir Stadyumu'nda yapılacak kutlama programı, hava muhalefeti nedeniyle yarın 13.00'e ertelendi.

- Artvin Artvin'de de Vali Turan Ergün'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Vali Ergün, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin hürriyet aşkının, bağımsızlık tutkusunun, yeniden dirilişinin sembolü olan Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın milletçe onurunu yaşadıklarını söyledi. Ergün, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve halk iradesinin en güçlü teminatının Cumhuriyet olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından öğrenciler ve askerler gösteri yaptı. Programa, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Garnizon Komutanı Enver Örtel, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Osman Nuri Öz, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Uğur Boşkonak, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.