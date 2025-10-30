Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, Büyükelçi Haydarov ile makamında bir araya geldi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği alanlarında yürütülebilecek çalışmalar hakkında Haydarov'la istişarede bulunan Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Büyükelçi Haydarov ise Vali Yıldırım'a misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti.

Haydarov, kentteki temasları kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarıyla toplantı yaptı.

Özbekistan'ı her ay 1 milyon turistin ziyaret ettiğini belirten Haydarov, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizm çok hızlı gelişen bir sektör. Türkiye, turizmde örnek aldığımız bir ülke. Otellerin yanı sıra kırsal bölgelerde bungalov tarzı işletmelerimiz çoğalıyor ama Türkiye özellikle işletme ve servis kalitesi olarak bizden daha ileride. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devlet bankaları tarafından yapılan otel, ticaret merkezi, restoran gibi işletmelerimiz var ama bunları yönetecek ve işletecek kişiler arıyoruz. Türkiye ile sağlıkta da önemli işbirlikleri yapıyoruz. Yeni kurulan önemli hastanelerimizin yöneticileri Türk doktorlar. Özbekistan halkı estetik, göz, diş başta olmak üzere bazı operasyonlarda özellikle Türk uzmanları tercih ediyor."