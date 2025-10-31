Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:03 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

        RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında puan farkını kapamak istiyor.

        - Üst üste 5. galibiyet peşinde

        Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

        Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

        Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

        Karadeniz ekibi, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"

        Benzer Haberler

        Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        Doğu Karadeniz'in 9 aylık bal ihracatı 1,7 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz'in 9 aylık bal ihracatı 1,7 milyon doları aştı
        Karadeniz'den hayalet ağların izinde 2 ton atık çıkarıldı
        Karadeniz'den hayalet ağların izinde 2 ton atık çıkarıldı
        Trabzonspor'da hedef üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirmek
        Trabzonspor'da hedef üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirmek
        Trabzon'da kültür sanat
        Trabzon'da kültür sanat
        Benjamin Bouchouari: En güzel şey, futbol oynamaktır
        Benjamin Bouchouari: En güzel şey, futbol oynamaktır