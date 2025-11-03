Dağların eteğindeki Hamsiköy oyuk ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarına alternatif sunuyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Zigana Dağı eteklerindeki Hamsiköy, sonbaharda doğanın en canlı tonlarını sergiliyor.

İl merkezine 50, Maçka ilçesine ise 20 kilometre mesafede doğal güzelliklerinin yanı sıra sütlacıyla ünlü Hamsiköy, ziyaretçilerine dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunuyor.

Yılın dört mevsimi doğaseverleri misafir eden Hamsiköy, sonbahar renklerinin hakim olduğu bugünlerde yılların izini taşıyan oyuk ağaçlarıyla da öne çıkıyor.

Bölgeyi ziyaret eden doğa ve fotoğraf tutkunları, sararan yaprakların arasında yükselen bu ağaçları objektiflerine yansıtarak, doğanın estetik dokusunu ölümsüzleştiriyor.

Oyuk ağaçların arasında yürüyüş yapıp doğanın sesini dinleyen misafirler, Hamsiköy'de unutulmaz anlar yaşama fırsatı buluyor.

Meşhur sütlacını tatmak isteyenleri de ağırlayan Hamsiköy, şelaleleri, tarihi dokusu ve atlı safari gibi farklı turizm alternatifleriyle sonbaharda doğa ile baş başa kalmak isteyenler için ideal bir rota oluyor.

"Yol kenarında 7-8 tane böyle ağaç var. Bunlar tahminim 100 yıllık ağaçlar. Sonbaharda yaprakları renkleri sarıya, kırmızıya dönüşüyor. Bu bölgede yüksek rakımlarda bu ağaçlardan bol bol var. Gerçekten güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle dışarıdan gelen fotoğraf sanatçıları da 'çok şanslısınız' diyorlar. Çünkü buranın her günü, her saati, her saniyesi değişik."

Öztürk, Hamsiköy'ün fotoğraf açısından çok güzel manzaralar sunduğunu dile getirerek, "Bizim coğrafyanın fotoğrafçıları çok şanslı. Burası fotoğraf açısından bir Güneydoğu, Akdeniz ve Ege'ye göre çok daha zengin. Buranın ilkbaharı da sonbaharı da kışı da çok güzel. Yılın her mevsimi fotoğraf açısından güzel oluyor." diye konuştu.

Erzurum'dan kente gelen Merve Coşkun da sonbahar renklerini görmek için Hamsiköy'e geldiklerini aktararak, "Hamsiköy'ün her yerini çok beğendik. Özellikle sonbaharda buraya gelmek istedik. Çünkü rengarenk, çok güzel oluyor." ifadesini kullandı.

Coşkun, Hamsiköy'ün her noktasının görülmeye değer olduğuna dikkati çekerek, "Gezmeye devam ediyoruz. Gördükçe şaşırıyoruz, şaşırdıkça da daha çok görmek istiyoruz. Çok güzel bir yer." dedi.

Ziyaretçilerden Duygu Usta da Hamsiköy'lü olduğunu, arkadaşlarına yörenin güzelliklerini göstermek için gezi programı düzenlediklerini ifade etti.

Hamsiköy'ün her mevsim görülmeye değer olduğunu vurgulayan Usta, bölgedeki oyuk ağaçların da fotoğraf ve görsel açısından herkesin dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.