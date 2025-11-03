Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Dağların eteğindeki Hamsiköy oyuk ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarına alternatif sunuyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Zigana Dağı eteklerindeki Hamsiköy, sonbaharda doğanın en canlı tonlarını sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağların eteğindeki Hamsiköy oyuk ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarına alternatif sunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Zigana Dağı eteklerindeki Hamsiköy, sonbaharda doğanın en canlı tonlarını sergiliyor.

        İl merkezine 50, Maçka ilçesine ise 20 kilometre mesafede doğal güzelliklerinin yanı sıra sütlacıyla ünlü Hamsiköy, ziyaretçilerine dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunuyor.

        Yılın dört mevsimi doğaseverleri misafir eden Hamsiköy, sonbahar renklerinin hakim olduğu bugünlerde yılların izini taşıyan oyuk ağaçlarıyla da öne çıkıyor.

        Bölgeyi ziyaret eden doğa ve fotoğraf tutkunları, sararan yaprakların arasında yükselen bu ağaçları objektiflerine yansıtarak, doğanın estetik dokusunu ölümsüzleştiriyor.

        Oyuk ağaçların arasında yürüyüş yapıp doğanın sesini dinleyen misafirler, Hamsiköy'de unutulmaz anlar yaşama fırsatı buluyor.

        Meşhur sütlacını tatmak isteyenleri de ağırlayan Hamsiköy, şelaleleri, tarihi dokusu ve atlı safari gibi farklı turizm alternatifleriyle sonbaharda doğa ile baş başa kalmak isteyenler için ideal bir rota oluyor.

        - "Yılın her mevsimi fotoğraf açısından güzel oluyor"

        Trabzonlu fotoğraf sanatçısı Metin Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır yörede fotoğraf çektiğini söyledi.

        Öztürk, Hamsiköy'ün fotoğraf açısından çok güzel manzaralar sunduğunu dile getirerek, "Bizim coğrafyanın fotoğrafçıları çok şanslı. Burası fotoğraf açısından bir Güneydoğu, Akdeniz ve Ege'ye göre çok daha zengin. Buranın ilkbaharı da sonbaharı da kışı da çok güzel. Yılın her mevsimi fotoğraf açısından güzel oluyor." diye konuştu.

        Bölgedeki oyuk ağaçların, insanların dikkatini çektiğini belirten Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yol kenarında 7-8 tane böyle ağaç var. Bunlar tahminim 100 yıllık ağaçlar. Sonbaharda yaprakları renkleri sarıya, kırmızıya dönüşüyor. Bu bölgede yüksek rakımlarda bu ağaçlardan bol bol var. Gerçekten güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle dışarıdan gelen fotoğraf sanatçıları da 'çok şanslısınız' diyorlar. Çünkü buranın her günü, her saati, her saniyesi değişik."

        - "Hamsiköy'ün her yerini çok beğendik"

        Erzurum'dan kente gelen Merve Coşkun da sonbahar renklerini görmek için Hamsiköy'e geldiklerini aktararak, "Hamsiköy'ün her yerini çok beğendik. Özellikle sonbaharda buraya gelmek istedik. Çünkü rengarenk, çok güzel oluyor." ifadesini kullandı.

        Coşkun, Hamsiköy'ün her noktasının görülmeye değer olduğuna dikkati çekerek, "Gezmeye devam ediyoruz. Gördükçe şaşırıyoruz, şaşırdıkça da daha çok görmek istiyoruz. Çok güzel bir yer." dedi.

        Ziyaretçilerden Duygu Usta da Hamsiköy'lü olduğunu, arkadaşlarına yörenin güzelliklerini göstermek için gezi programı düzenlediklerini ifade etti.

        Hamsiköy'ün her mevsim görülmeye değer olduğunu vurgulayan Usta, bölgedeki oyuk ağaçların da fotoğraf ve görsel açısından herkesin dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Arsin'de, Hami Mandıralı anıtı yapılacak
        Arsin'de, Hami Mandıralı anıtı yapılacak
        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu devam ediyor
        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu devam ediyor
        Trabzonspor'da yükseliş sürüyor
        Trabzonspor'da yükseliş sürüyor
        Trabzon'da bir kişi 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti
        Trabzon'da bir kişi 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 10. İstişare Toplantısı sona erdi
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 10. İstişare Toplantısı sona erdi
        Trabzon'da çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da çıkan yangın söndürüldü