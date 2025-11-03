Trabzon'da okul kantinleri denetlendi

Trabzon'daki okul kantinlerinde hijyen ve satışa sunulan ürünlere yönelik denetleme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ortahisar ilçesindeki 23 okul kantininde yapılan denetimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile yasaklanan ürünlerin satılıp satılmadığı, hijyen, fiyat etiketi, son kullanma tarihi geçmiş ürün ve işyeri ruhsatı kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen 8 kantin işletmecisinin uyarılarak olumsuzlukların giderilmesi için süre tanındığı ifade edildi.

Okullarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerin süreceği kaydedildi.