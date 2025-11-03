Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da okul kantinleri denetlendi

        Trabzon'daki okul kantinlerinde hijyen ve satışa sunulan ürünlere yönelik denetleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:53 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:53
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Ortahisar ilçesindeki 23 okul kantininde yapılan denetimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile yasaklanan ürünlerin satılıp satılmadığı, hijyen, fiyat etiketi, son kullanma tarihi geçmiş ürün ve işyeri ruhsatı kontrolleri yapıldığı belirtildi.

        Denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen 8 kantin işletmecisinin uyarılarak olumsuzlukların giderilmesi için süre tanındığı ifade edildi.

        Okullarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerin süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

