        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da tek gözüne yapılan kornea nakli 71 yaşındaki hastaya umut oldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen kornea nakli, sağ gözünde görme kaybı oluşan 71 yaşındaki hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:04
        Trabzon'da tek gözüne yapılan kornea nakli 71 yaşındaki hastaya umut oldu
        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen kornea nakli, sağ gözünde görme kaybı oluşan 71 yaşındaki hastaya umut oldu.

        Katarakt nedeniyle iki gözünden 4 yıl önce ameliyat olan ve sonrasında sağ gözündeki korneanın en iç tabakasındaki yetmezliğe bağlı görme kaybı yaşayan erkek hasta, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

        Tedavisine başlanan ve Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti (yarım kat kornea nakli) planlanan hasta için Sağlık Bakanlığı Kornea Nakli Koordinatörlüğü ile iletişime geçildi.

        Afyonkarahisar'daki bir göz bankasından temin edilen korneanın nakli ise KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Köse ve ekibince başarıyla gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ekibi de büyük titizlikle yapılan kornea naklini görüntüledi.

        - "Hastamızın iyileşme sürecini gözlemleyeceğiz"

        Dr. Öğr. Üyesi Büşra Köse, AA muhabirine, yarım kat kornea naklinin Trabzon'da ilk kez yapıldığını anlatarak, "Daha önce kurumumuzda tam kat nakiller yapılmıştı. Yarım kat nakil yani endotelyal nakil ilk defa gerçekleştirildi." dedi.

        Köse, operasyonun ileri bir cerrahi olduğunu belirterek, "Korneanın hazırlanması bayağı bir süremizi alıyor. Yaklaşık yarım saat, 45 dakika içerisinde korneanın istediğimiz tabakasını hazırladık. Sonrasında hastamıza genel anestezi altında yaklaşık 1 ila 1,5 saatlik sürede, kendi hasar tabakasını değiştirerek, bu almış olduğumuz, hazırladığımız donör korneayı naklettik." diye konuştu.

        Hastanın bundan sonraki süreçte takiplerinin yapılacağını dile getiren Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hastamızın iyileşme sürecini gözlemleyeceğiz. Ameliyat başarıyla gerçekleşti. Hastamız yararına güzel sonuçlar almayı bekliyoruz. Bundan sonra kendi bankamızı da kurmayı ve nakil sayımızı giderek artırmayı hedefliyoruz. Böylece bölgedeki bu durumdan muzdarip hastalarımıza destek olmayı düşünüyoruz."

        Operasyon ekibinde yer alan Doç. Dr. Murat Günay da yapılan dikişsiz kornea naklinin bölge adına yenilik teşkil ettiğini söyledi.

        Dr. Öğr. Üyesi Köse'ye destek olmak amacıyla Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı olarak operasyona eşlik ettiklerini belirten Günay, "1990'lı yıllarda bölgede ilk olarak fakültemizde, bölümümüzde tam kat kornea nakli yapılmaktaydı. Ancak şimdi yapılan ameliyat daha nazik, ince bir prosedür. Bu işlemin de fakültemizde yapılmasının bölgemiz adına bir kazanç olduğunu düşünüyorum." dedi.

        - "Hastaların rehabilitasyon süreci kısalıyor"

        Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Kornea Nakli Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yıldırım ise operasyonun ilerleyen dönemlerde bölgenin göz sağlığına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

        Yıldırım, "Bu yapılan yarım kat kornea nakil tedavileriyle hastaların rehabilitasyon süreci kısalıyor. Daha hızlı görmeye başlıyor ve dikiş atmadan bu ameliyatı yaptığımız için hekim adına da hasta adına da konforlu bir işlem oluyor." ifadelerini kullandı.

        Köse ve ekibince başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Yıldırım, sürece destek olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

