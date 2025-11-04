Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TESOB Başkanı Kara'dan ilçelerdeki oda başkanlarına ziyaret

        Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, ilçelerdeki esnaf odalarını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:52
        TESOB Başkanı Kara'dan ilçelerdeki oda başkanlarına ziyaret
        Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, ilçelerdeki esnaf odalarını ziyaret etti.

        TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kara, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Çaykara, Of, Köprübaşı, Sürmene, Araklı ve Arsin ilçesindeki esnaf ve sanatkar odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

        Kara, oda başkanlarına ve üyelerine TESOB'un faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Kara, basit usul muhasebe uygulamasıyla ilgili yapılan düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi için esnaftan gelen talepleri ilgili makamlara ileteceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

