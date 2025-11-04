TESOB Başkanı Kara'dan ilçelerdeki oda başkanlarına ziyaret
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, ilçelerdeki esnaf odalarını ziyaret etti.
TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kara, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Çaykara, Of, Köprübaşı, Sürmene, Araklı ve Arsin ilçesindeki esnaf ve sanatkar odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.
Kara, oda başkanlarına ve üyelerine TESOB'un faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kara, basit usul muhasebe uygulamasıyla ilgili yapılan düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi için esnaftan gelen talepleri ilgili makamlara ileteceklerini kaydetti.
