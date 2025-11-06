Trabzon-Soçi deniz feribotu seferlerinin turizme olumlu katkı sağlaması bekleniyor

HATİCE DİLER - Trabzon ile Rusya'nın Soçi kenti arasında 14 yılın ardından Lider Line şirketine ait "Seabridge" isimli feribotla düzenlenen ilk sefer tamamlandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, AA muhabirine, Trabzon-Soçi seferlerinin en yoğun döneminin 1990-2000 yılları olduğunu söyledi.

Soçi'de 2014'te düzenlenen spor organizasyonu dolayısıyla konteyner ve tır taşımacılığına kısıtlama getirildiğini belirten Çelebi, seferlerin yeniden başlamasının turizm açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Çelebi, bu gibi organizasyonları her zaman desteklerini belirterek şöyle devam etti:

"Rusya'dan insanları buraya getirip otellerimizde, restoranlarımızda hem de alışveriş noktalarında para harcamaları ve ülkeye ekonomik destek olmaları söz konusu. Bu vesileyle de bu tür organizasyonları her daim destekliyoruz. Üyelerimiz bu konuda bir ticaret, kazanç yapmış olacaklar."

Rusya'dan Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gitmek isteyenlerin de bu seferleri tercih edebileceğini söyleyen Çelebi, "Trabzon'dan ülkenin farklı noktalarına, dünyanın farklı noktalarına direkt uçuşlar da var. Rusya'daki insanlara bunu anlatmamız, tanıtmamız gerekiyor. O bölgelerde Türkiye'ye çok gelmek isteyen, potansiyeli olan insanlar da var." diye konuştu.

Çelebi, yaz aylarında seferlerin daha da yoğun olabileceğini sözlerine ekledi. Lider Line Yönetim Kurulu Üyesi Aykan Üçüncü de seferlerin kış sezonunda Trabzon'dan çarşamba ve pazar, Soçi'den perşembe ve pazartesi yapılacağını bildirdi. Taleplere göre sefer sayısını artırmayı planladıklarını belirten Üçüncü, "Yazın 2 günde bir sefer planlıyoruz. Çok yoğun bir talep var. Ofis telefonları devamlı çalıyor. Trabzon halkı için de büyük bir heyecan. Biz beklediğimizin çok daha üstünde bir talep görüyoruz." dedi. Üçüncü, seferlerin Trabzon'da sağlık turizmine önemli katkıları olabileceğini, aynı zamanda Rusya'da Sümela Manastırı'nın çok ilgi gördüğünü ifade etti. Araç ve yük seferlerinin yapılması için iki ülke arasında anlaşma imzalandığını dile getiren Üçüncü, "Bütün anlaşmalarımız 2027 yılının sonuna kadar hem Türkiye tarafından hem de Rusya tarafından yapılmıştır. Herhangi bir prosedürde sorun yoktur. Araç, yük herhangi bir sorun teşkil etmemektedir." dedi.