Trabzonspor'un kurucu başkanlarından Rıfat Dedeoğlu, mezarı başında anıldı

Trabzonspor'un kurucu başkanlarından Rıfat Dedeoğlu, vefatının 21. yılında kabri başında anıldı.

Sülüklü Mezarlığı’ndaki anma törenine, Dedeoğlu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra kulüp genel saymanı Derviş Köz, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile eski kulüp başkanı Ahmet Celal Ataman katıldı.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı konuşmada, Rıfat Dedeoğlu'nun vizyonu, Trabzonspor’a olan sarsılmaz bağlılığı ve mütevazı kişiliğiyle kulübün tarihine silinmez izler bıraktığı belirterek, "2004 yılında aramızdan ayrılan Rıfat Dedeoğlu’nu, Trabzonspor’umuza ve Türk sporuna yaptığı unutulmaz hizmetlerden dolayı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Anma töreninin sonunda Rıfat Dedeoğlu’nun kabrine çiçek bırakıldı.