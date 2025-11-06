Trabzon'da Yatırım Adası Endüstri Bölgesi toplantısı düzenlendi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) Yatırım Adası Endüstri Bölgesi toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını hatırlattı.

Özlü, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi kurma konusunda çok deneyimli olduğunu belirterek, "Trabzon girişimciliğinin katma değere dönüşmesi lazım. Hükümet desteği ve uluslararası destek önemli. Bu projeye Türkiye'nin ihtiyacı var. Bütün bölgeye hitap edebilecek bir proje. Doğu Karadeniz'in lokomotif projesi." değerlendirmesinde bulundu.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise bölgede gerekli izinlerin alınarak yatırıma hazır hale getirildiğini belirterek, yaklaşık 20 milyar liralık dolgu maliyetinin bulunduğunu aktardı.

Toplantıya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya da katıldı.