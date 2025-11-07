Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Of'ta Gazze'ye destek için Hayır Çarşısı açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde geliri Gazze'ye gönderilmek üzere Hayır Çarşısı açıldı.

        07.11.2025 - 16:06
        Of'ta Gazze'ye destek için Hayır Çarşısı açıldı
        Trabzon'un Of ilçesinde geliri Gazze'ye gönderilmek üzere Hayır Çarşısı açıldı.

        İlçe Müftülüğü organizesinde Büyük Cami önünde açılan çarşıda, yiyecek, içecek ve giyim ürünleri satışa sunuldu.

        Etkinlik alanını ziyaret eden Kaymakam Eşref Akça, Gazze için düzenlenen organizasyonda emeğe geçenlere teşekkür etti.

        Akça, "Gazze’de yaşanan acılar hepimizi derinden üzmektedir. Oradaki kardeşlerimize yardım amacıyla Oflu hemşerilerimiz seferber olmuşlar. Hepsinden Allah razı olsun, Allah yardımlarını kabul etsin." dedi.

