Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 19:46 Güncelleme: 14.11.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan sabah antrenmanında salonda çalışan bordo-mavililer, kondisyonun ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

        Isınma ile başlayan akşam antrenmanı ise 5'e 2 ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        KTÜ Hematoloji Kliniği'nde hastalıklar genetik düzeyde tanımlanıyor
        KTÜ Hematoloji Kliniği'nde hastalıklar genetik düzeyde tanımlanıyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürd...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürd...
        Trabzonspor'da RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor'da RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor
        Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp altınları çaldı
        Camı kırıp eve girdi, yaşlı kadının ağzını bantlayıp altınları çaldı
        Uzmanından sarsılmış bebek sendromu için "erken müdahale" uyarısı
        Uzmanından sarsılmış bebek sendromu için "erken müdahale" uyarısı
        Zirvedeki Saveriksa Yaylası'nda besicilerin mesaisi sürüyor
        Zirvedeki Saveriksa Yaylası'nda besicilerin mesaisi sürüyor