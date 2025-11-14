Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan sabah antrenmanında salonda çalışan bordo-mavililer, kondisyonun ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Isınma ile başlayan akşam antrenmanı ise 5'e 2 ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.