Trabzon Büyükşehir Belediyesi engelsiz taksi hizmeti verecek yeni aracını tanıttı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen engelli taksi hizmeti kapsamında alınan yeni araç hizmete girdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Esentepe Mahallesindeki Engelli Araç Tamir Atölyesi'ndeki programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptıkları hizmete yeni bir tanesini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve ulaşım ihtiyaçlarının standartlarını yükseltmek için taksi uygulaması hizmeti verdiklerini hatırlatan Genç, "Uygulamayı 2021 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Bugün onlara bir yenisini ekledik. Daha ileri teknolojiye sahip, daha otomatik sistemle beraber özel bireyimizi doğrudan verdiği adresten alıp istediği yere ulaştırmak gibi bir hizmeti yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Genç, Engelli Araç Tamir Atölyesi'nde ise engelli araçların tamir ve bakımının yapıldığını dile getirerek, engelli taksi sayısını her yıl artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Aracın hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Genç, atölyeyi de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.