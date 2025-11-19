Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi engelsiz taksi hizmeti verecek yeni aracını tanıttı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen engelli taksi hizmeti kapsamında alınan yeni araç hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:19 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi engelsiz taksi hizmeti verecek yeni aracını tanıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen engelli taksi hizmeti kapsamında alınan yeni araç hizmete girdi.

        Ortahisar ilçesine bağlı Esentepe Mahallesindeki Engelli Araç Tamir Atölyesi'ndeki programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptıkları hizmete yeni bir tanesini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve ulaşım ihtiyaçlarının standartlarını yükseltmek için taksi uygulaması hizmeti verdiklerini hatırlatan Genç, "Uygulamayı 2021 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Bugün onlara bir yenisini ekledik. Daha ileri teknolojiye sahip, daha otomatik sistemle beraber özel bireyimizi doğrudan verdiği adresten alıp istediği yere ulaştırmak gibi bir hizmeti yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Genç, Engelli Araç Tamir Atölyesi'nde ise engelli araçların tamir ve bakımının yapıldığını dile getirerek, engelli taksi sayısını her yıl artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Aracın hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Genç, atölyeyi de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Engelsiz Taksi'nin ikincisi hizmete başladı
        Trabzon'da Engelsiz Taksi'nin ikincisi hizmete başladı
        Keçi kılından 64 yıldır çorap örüyor
        Keçi kılından 64 yıldır çorap örüyor
        Kahverengi Kokarcaya karşı zehirli mantarlarla biyolojik mücadele yürütülec...
        Kahverengi Kokarcaya karşı zehirli mantarlarla biyolojik mücadele yürütülec...
        Prof. Dr. Tevfik Özlü: "KOAH hastaların birçoğu KOAH olduğunu bilmiyor" "Ya...
        Prof. Dr. Tevfik Özlü: "KOAH hastaların birçoğu KOAH olduğunu bilmiyor" "Ya...
        Trabzonspor'da RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzon'da Balkan Savaşı gönüllüleri için anma programı düzenlendi
        Trabzon'da Balkan Savaşı gönüllüleri için anma programı düzenlendi