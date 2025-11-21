Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
