        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Seyfettin Aslan Aksoy'un hayatını anlatan kitap tanıtıldı

        Trabzon'da, "Trabzon'un Sembol İsimlerinden Köprübaşılı Bir Bilge: Seyfettin Aslan Aksoy" adlı kitap tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:32 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:34
        Trabzon'da Seyfettin Aslan Aksoy'un hayatını anlatan kitap tanıtıldı
        Trabzon'da, "Trabzon'un Sembol İsimlerinden Köprübaşılı Bir Bilge: Seyfettin Aslan Aksoy" adlı kitap tanıtıldı.

        Vali Aziz Yıldırım, vefatının 5. yıl dönümünde Seyfettin Aslan Aksoy'u anmak amacıyla düzenlenen programda, Aksoy'un Trabzon için önemli bir şahsiyet, kültürel ve toplumsal değer olduğunu belirtti.

        Seyfettin Aslan Aksoy'un oğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise babasının hatırasını yaşatmaya yönelik bu anlamlı organizasyon nedeniyle ailesine ve katılımcılara teşekkür etti.

        Babasının dürüstlüğü, çalışkanlığı ve insan sevgisiyle tanındığını anlatan Aksoy, "Onun değerlerini yeni nesillere aktarmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu kitap ve bu program, onun bıraktığı izleri geleceğe taşıyan çok kıymetli bir adımdır. Programda bizleri katılımlarıyla onurlandıran tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan programda, Aksoy'un hayatından kesitler paylaşıldı, adını taşıyan kitabın tanıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

