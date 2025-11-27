Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı

        Trabzon'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:20 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.

        Kentte son günlerde etkisini sürdüren güneşli havayı fırsat bilenler Ganita mevkisinde yoğunluk oluşturdu.

        Bazı vatandaşlar çocuklarıyla parkta eğlenirken, bazıları bisiklet sürüp yürüyüş yaptı. Sahilde balık tutanların yanı sıra sıcak havada ayaklarını denize sokanlar da keyifli zaman geçirdi.

        Sahilde yürüyüş yapan Ali Güney, AA muhabirine, kentte son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirterek, kendisinin de bu durumu spor yaparak değerlendirdiğini söyledi.

        Mustafa Aydoğan da güneşli havanın Karadeniz'e farklı bir güzellik kattığını anlatarak, sahilde vakit geçirdiğini ifade etti

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
        Trabzon'da Kasım ayı Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
        Trabzon'da Kasım ayı Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
        Boşanma aşamasındaki kocasından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın tedavi altı...
        Boşanma aşamasındaki kocasından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın tedavi altı...
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan evi onarılan yaşlı kadına ziyaret
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan evi onarılan yaşlı kadına ziyaret
        Akçaabat'ta söyleşi gerçekleştirildi
        Akçaabat'ta söyleşi gerçekleştirildi
        Trabzon'da Esentepe Kavşağı'nın yapım çalışmaları devam ediyor
        Trabzon'da Esentepe Kavşağı'nın yapım çalışmaları devam ediyor