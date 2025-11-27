Trabzon'da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali başladı

Türkiye Yüzme Federasyonu ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali" başladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak anısına düzenlenen yarışa, 52 ilden 236 kulüp ve 1172 sporcu katıldı.

Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda, Vedia Nil Apak'ın babası Mehmet Apak'a plaket takdim etti.

Trabzon'un vefalı şehir olduğunu belirten Kızıltoprak, "Gerçekten güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonu yaparken önemli bir sporcumuzu da anmaktan mutluluk duymaktayım. Kıymetli babasına da bunun anısına plaket takdim ediyorum." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıldığına dikkati çekerek, "52 ilimizden yaklaşık 1172 sporcumuz 236 kulübümüz burada, havuzumuzda mücadele edecek. Onları ağırlamaktan duyduğumuzu memnuniyeti ifade etmek istiyorum." diye konuştu.