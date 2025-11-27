Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali başladı

        Türkiye Yüzme Federasyonu ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali" başladı.

        Giriş: 27.11.2025 - 18:42 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:42
        Trabzon'da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali başladı
        Türkiye Yüzme Federasyonu ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali" başladı.

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak anısına düzenlenen yarışa, 52 ilden 236 kulüp ve 1172 sporcu katıldı.

        Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda, Vedia Nil Apak'ın babası Mehmet Apak'a plaket takdim etti.

        Trabzon'un vefalı şehir olduğunu belirten Kızıltoprak, "Gerçekten güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonu yaparken önemli bir sporcumuzu da anmaktan mutluluk duymaktayım. Kıymetli babasına da bunun anısına plaket takdim ediyorum." dedi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıldığına dikkati çekerek, "52 ilimizden yaklaşık 1172 sporcumuz 236 kulübümüz burada, havuzumuzda mücadele edecek. Onları ağırlamaktan duyduğumuzu memnuniyeti ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

        Arıcıoğlu, yarışın ayrı bir önemi olduğunun altını çizerek, "Bu yarışın en önemli noktalarından bir tanesi Vedia Nil Apak adına yapılıyor olması." ifadesini kullandı.

        Mehmet Apak da organizasyonu düzenleyenlere ve protokol üyelerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından bugün düzenlenen yarışlarda başarılı olan takımlara ödülleri verildi.

        Öte yandan 30 Kasım'a kadar sürecek müsabakalarda kadınlar ve erkekler kategorisinde sporcular serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek stilde yarışacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

