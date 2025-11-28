Habertürk
        Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

        Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:05
        
        

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

        Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.

        Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

