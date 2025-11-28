Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.

Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

