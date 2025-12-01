Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat'ta "Pinokyo" adlı çocuk oyunu sahnelendi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi "Pinokyo" adlı oyunu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:56
        Akçaabat'ta "Pinokyo" adlı çocuk oyunu sahnelendi
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi "Pinokyo" adlı oyunu sahneledi.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erol Günaydın Sanat Merkezi'ndeki etkinlikler kapsamında organize edilen tiyatronun çocukların beğenisine sunulduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çocuklara yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurguladı.

        Çocukların en kıymetli hazine olduğuna değinen Ekim, "Onların mutlu, sağlıklı ve kültürle iç içe bir şekilde büyümeleri için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Çocuklarımız için oyun alanları, spor merkezleri, yüzme havuzu, sanat akademisi gibi birçok imkanı ilçemize kazandırdık. Şimdi de kültür ve sanat etkinlikleriyle onların dünyasına dokunmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

