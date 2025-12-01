Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Trabzon'da bir haftada düzenlenen kaçakçılıkla mücadele uygulamalarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Trabzon'da bir haftada düzenlenen kaçakçılıkla mücadele uygulamalarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Araklı, Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekipler, 7,87 gram bonzai, 28 sentetik ecza, 8,64 gram esrar, öğütücü, 6,92 gram sentetik hammadde ile 3,61 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.