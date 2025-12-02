Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Dünya Engelliler Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki yerinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Engelli kardeşlerimiz bu şehrin yükü değil bereketidir, eksiği değil özelidir ve bizim için çok kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizde büyük bir zihniyet dönüşümü gerçekleşti. Bir zamanlar toplum içinde kendini geri çeken özel bireylerimizin, artık özgüvenle ve cesaretle hayata karıştığını görmek mutluluk verici bir gelişmedir. Çünkü onlar toplumun dışında değil, toplumun tam merkezindeler. Özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için atılan adımlar bir lütuf değil, büyük bir sorumluluktur. Trabzon'umuzda özel bireylerimizin yaşam yolculuğundaki engelleri kaldırmak için büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. Attığımız her adımda, yaptığımız her projede özel bireylerimizin hayatını nasıl daha kolay, daha değerli, daha yaşanabilir hale getirebileceğimizi hesaba katıyoruz."