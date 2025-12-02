Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Dünya Engelliler Günü mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Dünya Engelliler Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Genç, mesajında, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki yerinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Engelli kardeşlerimiz bu şehrin yükü değil bereketidir, eksiği değil özelidir ve bizim için çok kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizde büyük bir zihniyet dönüşümü gerçekleşti. Bir zamanlar toplum içinde kendini geri çeken özel bireylerimizin, artık özgüvenle ve cesaretle hayata karıştığını görmek mutluluk verici bir gelişmedir. Çünkü onlar toplumun dışında değil, toplumun tam merkezindeler. Özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için atılan adımlar bir lütuf değil, büyük bir sorumluluktur. Trabzon'umuzda özel bireylerimizin yaşam yolculuğundaki engelleri kaldırmak için büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. Attığımız her adımda, yaptığımız her projede özel bireylerimizin hayatını nasıl daha kolay, daha değerli, daha yaşanabilir hale getirebileceğimizi hesaba katıyoruz."

        Bu kapsamda eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora kadar her alanda özel bireylere yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

        "Engelsiz taksi, engelsiz plaj, engelli aracı şarj istasyonları, engelli aracı yardımları, Engelsiz Yaşam Akademisi, Engelli Aracı Bakım ve Onarım Merkezi gibi çalışmalar bunlardan bazıları. Ayrıca çok önemli gördüğümüz Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'ni mutlaka şehrimize kazandıracağız. 2026 yılında bu önemli projemizin temelini atacağız. Aynı projeyi ilimizin doğu ve batı kesimlerinde de hayata geçirmek istiyoruz. Çok önemli bir çalışmamız daha var. Şehir Hastanemizin yapımının ardından Ahi Evren Hastanesi'nin bulunduğu alanda 160 yatak kapasiteli kalıcı Engelli Yaşam Merkezi inşa edeceğiz. Bu çalışmalar ve elbette daha fazlasıyla her bir özel bireyimizin ve kıymetli ailelerinin yaşamına dokunmaya, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Özel bireylerimiz konusunda duyarlıyız, şehrimizde yaşayan herkesi de bu duyarlılığı büyütmeye davet ediyorum. Bütün özel vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek
        Prof. Dr. Özlü'den 'H3N2' grip virüsü uyarısı
        Prof. Dr. Özlü'den 'H3N2' grip virüsü uyarısı
        Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor
        Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor
        Türk boksunda zirve için altyapı hamlesi
        Türk boksunda zirve için altyapı hamlesi
        Trabzon'dan dünyaya 'Googlis' Pandemi döneminde salyangozun ihracat potansi...
        Trabzon'dan dünyaya 'Googlis' Pandemi döneminde salyangozun ihracat potansi...