"Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Trabzon'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı", Trabzon'a geldi.

Atatürk Alanı'nda konuşlanan eğitim tırında, 2 oturumda 90 kadına girişimcilik eğitimi verildi.

Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı'nın bir parçası olan eğitimlerde, dijitalleşme, e-ticaret temelleri, kişisel marka, finans, hukuki süreçler, şirket kurma ve mikro kredi tanıtımı konuları ele alındı.

Eğitim tırını Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım da tırı ziyaret ederek, eğitimlere katılan kadınlarla sohbet etti.

Eğitim tırı yarın Giresun'da, ardından da Ordu'da faaliyetlerini sürdürecek.