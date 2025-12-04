Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da öğrenciler dolunayı gözlemledi

        Trabzon'da, Stellarium Gökyüzü Tanıtım Etkinliği'nde öğrenciler dolunay gözlemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:59
        
        Trabzon'da, Stellarium Gökyüzü Tanıtım Etkinliği'nde öğrenciler dolunay gözlemi yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile T3 Vakfı Trabzon İl Temsilciliğince organize edilen etkinlik, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinlikte katılımcılara kış aylarında gökyüzünün görünümü, yıldız kümeleri, Ay evreleri ve temel astronomi bilgileri interaktif sunumlarla anlatıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı etkinlikte açık alanda kurulan teleskoplarla dolunay gözlemi yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, öğrencilerin astronomiye ilgisini artırmayı hedefleyen bu tür çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

        Genç, "Gençlerimiz ve çocuklarımız bugün dolunayı iki teleskopla inceliyorlar. Yavrularımızın teleskopla Ay'ı görmesi, içlerindeki merak duygusunu büyütüyor. Belki de bu merak onları yarının bilim insanı yapacak. Bu nedenle bu programları çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

