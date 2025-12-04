Habertürk
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Araklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Giriş: 04.12.2025 - 19:55 Güncelleme: 04.12.2025 - 19:55
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Araklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, partisinin Araklı İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, memleketi Trabzon'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Uzun zamandır ülkenin güçlü yarınları için çalıştığını belirten Ağıralioğlu, "Üniversite yıllarından itibaren aynı hak üzerinde memleket mücadelesine koşturmaktayım. Benim için bazen adları, bazen amblemleri değişen mücadele hattında sorumluluk hiç değişmedi." dedi.

        Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ağıralioğlu, Of ve Sürmene ilçesinde de temaslarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

