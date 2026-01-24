Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Deniz salyangozu ihracatı 2025'te 20,9 milyon doları aştı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye, deniz salyangozu ihracatından 2025'te 20 milyon 928 bin 318 dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz salyangozu ihracatı 2025'te 20,9 milyon doları aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye, deniz salyangozu ihracatından 2025'te 20 milyon 928 bin 318 dolar gelir elde etti.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den geçen yıl 9 ülkeye 1943 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

        Bu ihracattan 20 milyon 928 bin 318 dolar kazanç sağlandı.

        Söz konusu dönemde Güney Kore, İspanya ve Çin, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

        Türkiye'den 2025'te Güney Kore'ye 10 milyon 344 bin 32, İspanya'ya 4 milyon 48 bin 215, Çin'e 3 milyon 5 bin 875 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

        Japonya, Tayvan, ABD, İtalya, Ukrayna ve Gürcistan da geçen yıl deniz salyangozu dış satımı gerçekleştirilen ülkeler oldu.

        - "İlginin artarak devam edeceğine inanıyoruz"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, deniz salyangozu ihracatında 2025'in sektör açısından verimli geçtiğini söyledi.

        Geçen yıl 20 milyon doları aşan ihracat geliri elde edilmesinin önemli olduğunu belirten Kalyoncu, "Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelen talebin devam etmesi sektörümüz adına sevindirici. İlginin artarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

        Kalyoncu, Güney Kore'nin en büyük pazar konumunu koruduğuna işaret ederek, bu yıl mevcut pazarlardaki payı koruyarak, yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini ifade etti.

        İhracatın artırılması için atılması gereken adımlara da değinen Kalyoncu, "Deniz salyangozu ihracatının sürdürülebilirliği için avcılığın kayıt altına alınması, stokların korunması ve işleme tesislerinin modernizasyonu büyük önem taşıyor. Ayrıca ürün kalitesinin standardize edilmesi ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 210 tescilli cami kültürel mirası yaşatıyor Trabzon'daki Türk-İs...
        Trabzon'da 210 tescilli cami kültürel mirası yaşatıyor Trabzon'daki Türk-İs...
        Trabzon'da terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı
        Trabzon'da terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı
        Lovik: "Taraftarımızın atmosferi çok özel"
        Lovik: "Taraftarımızın atmosferi çok özel"
        Tekke: "Hedefimiz önce yangını söndürmekti, bunu başardık. Şimdi yarışın iç...
        Tekke: "Hedefimiz önce yangını söndürmekti, bunu başardık. Şimdi yarışın iç...
        Emre Belözoğlu: "Bu maçın hakkı beraberlikti"
        Emre Belözoğlu: "Bu maçın hakkı beraberlikti"
        Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1
        Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1