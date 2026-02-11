Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da Harşit Zaferi anlatıldı

        Harşit Savunması Vakfı Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Harşit Zaferi'nin Karadeniz'in Çanakkalesi olarak nitelendirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:32 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Harşit Zaferi anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Harşit Savunması Vakfı Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Harşit Zaferi'nin Karadeniz'in Çanakkalesi olarak nitelendirildiğini söyledi.


        Özkaya, Harşit Savunması Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle, Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Harşit Zaferi'ne ilişkin bilgiler verdi.

        Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birinin Kafkas Cephesi olduğuna değinen Özkaya, Sarıkamış'ta başlayan mücadelenin son cephe hattının Harşit Nehrinde kurulduğunu ve düşman birliklerinin bu cephede Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan çıkarıldığını dile getirdi.

        Özkaya, tarihçilerin tespitine göre Birinci Dünya Savaşı'nda 3 milyon muhacir bulunduğuna işaret ederek, "Bunun 650 bini Karadeniz'in sahil kesiminden Harşit'in batısına göç etmiştir. O zamanki Trabzon vilayetinin 800 bin ahalisinin 600 bini göçmüş. Bu göçenlerden de 200 bini açlık, yokluk, hastalık ve düşman saldırısı sonucunda hayatlarını kaybetmiştir." dedi.

        Harşit Zaferi'ni ve Kafkas Cephesi'ni kamuoyuna iyi anlatma amacında olduklarını aktaran Özkaya, Bu çalışmaların her birini derleyip toplamak, bir çatı tadında bir araya getirmek, ulusal kamuoyuna doğru bilgi verebilmek, tarihcilerimizin elde ettikleri belgelerinden elde edilmiş bilgilerle hem kamuoyu hem de genç neslimizi aydınlatabilmek için bir vakıf kurulma ihtiyacı hissedildi. 20 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak Harşit Savunması Vakfı kuruldu." ifadesini kullandı.


        Özkaya, harekatın 108. yıl dönümü dolayısıyla yarın "Harşit'i Anlat Vatanı Yaşat" temasıyla Tirebolu'dan Şehitlik Anıtı'na "Şehitlere Vefa, Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Üçüncü de Harşit Zaferi'nin önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Harşit Savunması, 455 yıl düşman işgaline girmemiş olan Trabzon ve çevresinin yıllar sonra bu işgalin trajedileriyle, yıkımıyla karşılaştığı geçici bir dönemdir. Bu öyle bir dönemdir ki her bir muhacirin hayatı belgesellere konu olabilecek tarzıdır. Bunların gözyaşları, sesleri tarihte yok olmuş ama biz arşiv vesikalarında, hatıralarda, anılarda o sesleri duyabiliyoruz. Duyduğumuz bu sesleri de bilimsel makalelere, yayınlara dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda büyük gayret içerisindeyiz. Ruslara karşı bir zafer elde edilmiştir. Orada yapılan mücadelede dökülen kan, aynı zamanda Ermenilerin ve Rumların da bölgedeki isteklerini, Türk'ü kendi memleketinde sömürge haline getirme zihniyetini yok etmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Trabzon mutfağı 'Lezzet Trabzon' kitabıyla kayıt altına alındı
        Trabzon mutfağı 'Lezzet Trabzon' kitabıyla kayıt altına alındı
        Sokak röportajıyla gündem olan taraftar için Trabzonspor adeta yaşam şekli
        Sokak röportajıyla gündem olan taraftar için Trabzonspor adeta yaşam şekli
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergi...
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergi...
        Kahverengi kokarca tehdidinde kritik dönem Kışlak döneminde imha edilmeyen...
        Kahverengi kokarca tehdidinde kritik dönem Kışlak döneminde imha edilmeyen...
        Kazadan kaçan Ukraynalının sakladığı çantasında 11 kilo uyuşturucu ele geçi...
        Kazadan kaçan Ukraynalının sakladığı çantasında 11 kilo uyuşturucu ele geçi...
        Sis Dağı Yaylası'nda eve giren ayı güvenlik kamerasına yansıdı
        Sis Dağı Yaylası'nda eve giren ayı güvenlik kamerasına yansıdı