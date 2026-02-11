Canlı
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 11.02.2026 - 15:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:55
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması yaptı.


        İdman, rondo ve taktik çalışmayla sona erdi.

        Hafta sonu Samsunspor ile oynanan lig maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendiren golcü oyuncu Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.

        Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

