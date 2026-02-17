Trabzonspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

