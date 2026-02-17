Canlı
        Trabzonspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı

        Trabzonspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 20:27 Güncelleme: 17.02.2026 - 20:27
        Trabzonspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

